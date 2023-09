Rugby serie C – Del Chiese/Desenzano al via col Parabiago. Patto con il Calvisano per il settore giovanile

Asola Il Desenzano/Chiese, nel girone 1, debutterà l’8 ottobre in casa col Parabiago. Quindi affronterà nell’ordine Amatori Tradate (fuori), Casalmaggiore (in casa), Brixia (fuori), Delebio (casa), Phoenix (fuori), Lambro (casa), Calvisano (fuori) e osserverà il turno di riposo all’ultima giornata. Oltre alla collaborazione, sempre più stretta, con il Desenzano, il Rugby del Chiese ha chiuso un importante accordo con il Calvisano, uno dei club più titolati del panorama nazionale. La collaborazione, in cui il Calvisano fungerà da squadra tutor, consisterà nell’interscambio di giocatori del settore giovanile tra i tre club coinvolti. In particolare le under 16 e 18 del Rugby Del Chiese si alleneranno una volta alla settimana a Calvisano, insieme ai pari età gialloneri.

In merito alla sottoscrizione dell’accordo si è espresso il Direttore dell’Area Tecnica Gabriele Morelli: «La chiusura di questo patto ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo dei settori giovanili dei club coinvolti e fornire a tutti i giocatori la possibilità di esprimersi ad un livello più congeniale alle propria capacità fisiche, tecniche e caratteriali. A sua volta dal punto di vista della crescita dei giocatori le sedute di allenamento congiunte permetteranno di contare su numeri maggiori sia in termini di giocatori che di staff. In conclusione auspichiamo che questa iniziativa possa ridurre il numero di ragazzi che si allontanano o abbandonano il rugby».