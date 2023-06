Zblito sprona i giovani ”Domenica tutti al Martelli”

MANTOVA L’Associazione Boom insieme al gamer Zblito, idolo tra le nuove generazioni, alle leggende del Mantova Calcio, Graziani e Cuffa, il dg della Mantovana, Massimo Spanò, il dott. Massimo Franchini di Asst di Mantova e l’Assessore alla Scuola e pubblica istruzione, Serena Pedrazzoli, hanno incontrato alcune classi del Belfiore, dell’indirizzo sportivo, del tradizionale e delle scienze applicate per raccontare l’importanza di un progetto solidale come “Boom, una scintilla di solidarietà” che domenica 11 giugno, allo Stadio Martelli, porterà la Nazionale cantanti a scendere in campo per la partita del cuore. Un evento che permetterà di acquistare strumentazione utile al reparto Simt dell’Ospedale “C. Poma” di Mantova, diretto proprio dal dott. Franchini, che davanti ai ragazzi li ha intrattenuti in un quiz con domande sul sangue e l’importanza di scegliere di diventare donatori, portando ad esempio il grande lavoro quotidiano anche di Avis. Gli studenti non si sono fatti trovare impreparati e molti di loro hanno “vinto” l’ingresso omaggio all’evento di domenica, ma l’Associazione Boom ha fatto molto di più: “Per ogni studente che si presenterà al Mantova Point (allo stadio) nella giornata di venerdì, dalle 9 alle 12, avrà diritto ad un biglietto omaggio accompagnato da un adulto pagante”. I ragazzi saranno anche protagonisti del torneo organizzato dalla Us Mantovana, che sempre venerdì mattina nei campi a loro riservati, ha organizzato una serie di partite che porterà la squadra vincente a giocare con la squadra di influencer, cantanti e personaggi famosi Play2 Give, dove scenderanno in campo anche Moreno e JPata. Chiunque si iscriverà avrà il biglietto omaggio per lo spettacolo sportivo di domenica al Martelli. Non sono poi mancati i momenti di tifo quando il gamer e content creator Zblito ha preso la parola per invitare i ragazzi allo stadio e ad essere parte attiva di questo progetto solidale, “Siamo giovani, ma ognuno di noi può far tanto per questo progetto, dobbiamo pensare soprattutto a chi sta vivendo un brutto momento di salute, magari un nostro coetaneo amico o parente, che in questa partita, ha una speranza, vista la strumentazione che si potrà acquistare per l’Ospedale. È anche per questo che domenica dobbiamo riempire il Martelli, è un aiuto concreto per tutti”.

Grande fermento anche per la presenza degli ex calciatori leggenda del Mantova, come Graziani e Cuffa, che hanno spronato i presenti ad inseguire i propri ideali e a fare sport per stare insieme e imparare a condividere la vita, “Non è vero che la vostra generazione è complicata, state facendo un gran lavoro in un mondo che non è semplice, lo state facendo meglio degli strumenti che come genitori siamo in grado di mettervi a disposizione”. “I ragazzi si sono sentiti coinvolti dalle parole del dott. Franchini, ma anche dall’evento stesso che porterà a Mantova i nomi dei loro personaggi preferiti” sono le parole dell’assessore Pedrazzoli.