Supercoppa, Segnate-LPA apre le danze

MANTOVA Tutto pronto per la Supercoppa “La Voce di Mantova”, dedicata alla memoria del nostro collega scomparso Gianfranco Bocca, che negli anni passati si era sempre impegnato nell’organizzazione del trofeo dedicato ai campioni mantovani di Terza. Si gioca domani a Roncoferraro: quest’anno il format cambia, per forza di cose, visto che le compagini virgiliane vincitrici di girone sono ben tre. L’ultima a qualificarsi, in ordine di tempo, è stata La Piccola Atene, che ha prevalso nello spareggio di Pomponesco contro la Rapid Olimpia. Ieri è stato sorteggiato l’or dine delle sfide, tutte da 45’, che si giocheranno sullo splendido manto erboso del “Nuvolari ”. Si parte con SegnateLa Piccola Atene, il fischio d’inizio è fissato per le ore 20.30. A seguire, la perdente del primo match affronterà subito il Sermide (start alle 21.30). I biancazzurri, a loro volta, chiuderanno la manifestazione nell’ultimo match delle 22.30 con la vincente della prima partita. Sarà la gara che proclamerà la squadra campione 2024. Ricordiamo che in caso di parità al termine dei 45’, si passerà direttamente ai calci di rigore.