Rugby Serie C1 – Mantova, Aldini fissa gli obiettivi: “Poule promozione e largo ai giovani”

Mantova Si è insediato il nuovo consiglio d’amministrazione del Rugby Mantova composto dal direttore tecnico generale Antonio Tellini, dal direttore sportivo Giovanni Lorenzi, dal responsabile marketing Stefano Antonelli, dal vicepresidente con delega commerciale Gianpaolo Fabbi e il responsabile delle forniture tecniche e dei rapporti con l’area medica Andrea Zanetti. Presidente è Fabio Aldini. «Per me è un motivo di grande orgoglio – commenta il nuovo massimo dirigente del Mantova -. La nostra è una società sana che rappresenta valori estremamente positivi. Ho trovato una squadra dirigenziale di grande esperienza e tanti staff tecnici desiderosi di trasmettere la propria preparazione e qualità tecnica a tutte le nostre rappresentative. I risultati sportivi ottenuti da Under 14, Under 16 e Under 18 in questo avvio di stagione testimoniano la qualità del nostro lavoro».

Aldini spiega gli obiettivi a breve e medio termine del suo mandato: «Prima di tutto mi auguro di centrare l’accesso alla Poule Promozione di serie C1. Entro marzo o aprile contiamo di completare l’illuminazione a LED sul campo principale. A proposito di giovani, invece, cercheremo di intensificare le nostre attività nelle scuole e gli allenamenti a Goito. Quest’ultimo è un polo molto importante che ci permette di espandere il nostro bacino nell’Alto Mantovano. L’obiettivo estivo è, infine, quello di creare un Camp di stampo rugbistico aperto a tutti i ragazzi e ragazze delle scuole elementari e medie».