Ciclismo femminile – Al Mantova Village è stato presentato il Trittico “Dalla Postumia al Mincio”

Bagnolo San Vito Inizia il conto alla rovescia per l’ingresso sulla scena ciclistica mantovana della seconda edizione del Trittico Rosa “Dalla Postumia al Mincio”.

In attesa di vedere all’opera le atlete della categoria Esordienti e Allieve, in rappresentanza delle formazioni che hanno aderito al progetto interregionale “Trofeo Rosa”, vetrina che ospita anche le tre gare virgiliane, i dirigenti del Comitato provinciale Fci hanno chiamato a raccolta gli appassionati per il tradizionale momento di presentazione dei tre appuntamenti che si terranno sulle strade mantovane. La presentazione del trittico è avvenuta ieri pomeriggio al Mantova Village di Bagnolo San Vito, alla presenza sia dei sindaci dei tre paesi ove si svolgeranno le gare in programma, Gazoldo degli Ippoliti il 18 giugno, Nicola Leoni, Rodigo il 16 luglio, Gianni Grassi, e Mantova Village Bagnolo San Vito il 17 settembre, Roberto Penna. Oltre alle figure istituzionali vi erano pure Sara Sirocchi, Marketing Manager di Mantova Village, Stefano Pedrinazzi, presidente regionale Fci, Fausto Armanini, presidente provinciale Fci, con il vice presidente Lido Baracca e i consiglieri Giorgio Papa e Luca Penitenti.

Con loro anche i dirigenti delle società che si occuperanno dell’organizzazione delle tre competizioni inserite in questa seconda edizione del trittico ovvero il Pedale Castelnovese, il Vc Rodigo e il Ciclo Club 77.

«La nostra azione – ribadisce visibilmente soddisfatta la Marketing Manager di Mantova del Mantova Village, Sara Sirocchi – di collaborazione e valorizzazione delle proposte che ci provengono dal territorio prosegue con grande entusiasmo. In questo caso particolare, poi, ci fa molto piacere che l’attività attenga al mondo dello sport e preveda il coinvolgimento di giovani e donne».

