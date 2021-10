Rugby Top 10 – Antonio Denti: “Viadana, ora batti anche il Piacenza”

VIADANA Poco tempo per i festeggiamenti in casa Viadana, dopo il primo successo in campionato colto sabato a Roma contro la Lazio. La squadra è tornata lunedì al lavoro agli ordini del coach German Fernandez in vista della prossima gara, sabato allo Zaffanella (ore 16), contro il Sitav Lyons Piacenza, che finora ha racimolato solo un punto.

«Piacenza è un’altra squadra cui piace giocare, come la Lazio – osserva il tallonatore giallonero, Antonio Denti – ha una buona linea di tre quarti, con giocatori molto esperti, è forte in mischia e di sicuro verrà a Viadana per dare battaglia. Dovremo, dunque, stare molto attenti a non commettere errori e fare la nostra partita. E’ la seconda partita di campionato allo Zaffanella dopo quella persa con Padova, stavolta non dobbiamo fallire l’appuntamento con la vittoria davanti ai nostri tifosi. Dobbiamo dare un seguito al successo centrato a Roma e allontanarci dalla parte bassa della classifica».

Oggi è giornata di riposo per i giocatori del Viadana e Antonio Denti, uno dei veterani della squadra, torna sulla gara di sabato scorso nella capitale. «La Lazio – dice – è squadra che gioca e lascia giocare. Da parte nostra, abbiamo compiuto dei progressi rispetto alla gara precedente col Petrarca. Siamo riusciti a giocare con buona intensità, come vorremmo fare sempre, ma abbiamo commesso anche degli errori, che non ci hanno consentito di chiudere la partita con un risultato più vistoso. Dobbiamo cercare di limitarli. Diciamo allora che da un lato siamo contenti per i miglioramenti e per il gioco espresso, dall’altro non siamo soddisfatti per gli errori commessi e per il punto di bonus sfumato, dobbiamo stare più attenti».

«Possiamo e dobbiamo crescere e migliorare – conclude Antonio – dobbiamo limitare gli errori, come dicevo, e sfruttare al meglio le situazioni di gioco favorevoli. La partita col Piacenza dobbiamo vincerla a tutti i costi».