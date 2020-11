Rugby Top 10 – Arletti celebra il Viadana: “Che gara con Calvisano!”

VIADANA Giulio Arletti, presidente del Viadana, gioisce per il successo nel derby col Calvisano: miglior regalo per il compleanno della propria figlia (2 anni), ma al contempo ha un grosso rammarico: «Spiace davvero che il pubblico non abbia potuto assistere a questa sfida sempre molto sentita. Giocare a porte chiuse non ha senso. I tifosi aiutano il movimento: quella con Calvisano non è una gara qualunque, è il derby. Anche l’anno scorso li abbiamo battuti qui allo Zaffanella. Devo dare atto alla squadra di Guidi che ha fatto un’ottima gara. E’ forte e quando si presentava nei nostri ventidue incuteva paura. I ragazzi hanno tramutato in realtà tutto il lavoro di questi mesi. Un lavoro eccezionale quello fatto da German Fernandez e dallo staff tecnico. I ragazzi non si sono concentrati solo sulla mischia, bensì su tutto quello dovevano fare in partita. Un grande plauso va anche a quei giocatori che sono entrati a partita in corso».