Da martedì a Ostiglia i tamponi in modalità drive-in

OSTIGLIA – Assenza di assembramento e massima sicurezza in tutti i passaggi; prenotazione e refertazione facile, veloce, tutta on-line; sicurezza nel trattamento dati personali e sanitari e nel trattamento dei rifiuti; risultati tracciabili: questi gli obiettivi che si vogliono perseguire da martedì prossimo, 1° dicembre, a Ostiglia, dove la SaniGo inizierà a effettuare i tamponi antigenici rapidi in modalità drive-in. L’accordo tra SaniGo e il Comune di Ostiglia, che si occupa della logistica, punta a snellire le operazioni per il cittadino che può prenotarsi on-line. L’infermiere all’atto della presentazione della ricevuta tramite scanner e lettura QR-code salverà i dati con il relativo risultato del test sulla piattaforma in Cloud creata in collaborazione con Marco De Ambrosis la ditta VODEN spa. I risultati saranno poi scaricabili dal cittadino con un login sul sito di SaniGo. Il punto tamponi si trova in via Po, nel parcheggio Ats, ex Croce Rossa.