Rugby Top 10 – Il Viadana conferma Denti e Crea (in raduno con gli azzurri Seven)

Viadana Altre due conferme per il Rugby Viadana. Si tratta di Antonio Denti e di Alessio Crea, che dunque anche il prossimo anno vestiranno la maglia giallonera. Denti è una colonna del Viadana, dov’è cresciuto e dove si appresta a vivere la sua 13esima stagione. Il 21enne Crea, invece, è giunto a Viadana la scorsa estate. Per lui anche la notizia della convocazione nella Nazionale Seven al raduno di Parma, da ieri a al 4 giugno, in preparazione della prima tappa dei Rugby Europe 7s Championship di Algarve. (Sem)