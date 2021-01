Rugby Top 10 – Viadana ci prova nel derby del Po con l’ambizioso Valorugby

VIADANA Il Viadana, per la seconda giornata di ritorno, fa visita al Valorugby. Appuntamento alle ore 15 allo stadio Mirabello: nell’ennesimo derby del Po, i gialloneri si confronteranno con la seconda in classifica e una delle squadre più in forma del momento. Diverso il discorso per i rivieraschi, che devono fare i conti con i numerosi infortunati. «Dico sempre – commenta coach Germán Fernández – che è un privilegio potersi allenare e giocare nelle condizioni in cui si trova il mondo oggi. D’altra parte, penso che sia molto difficile per tutti gli allenatori realizzare i loro piani con così tante situazioni fuori programma che si presentano di settimana in settimana. Non abbiamo ancora potuto contare sui giocatori che avevano contratto il virus un mese fa e, aggiungendo gli infortunati a quel gruppo, è difficile generare contesti di allenamento ideali. La capacità di adattamento del gruppo è fondamentale, così come la flessibilità di reindirizzare gli obiettivi e i diversi percorsi per raggiungere l’obiettivo principale, che è quello di migliorare e crescere. Sono sicuro che questa stagione ci farà crescere tutti con queste sfide così diverse da quelle che abbiamo affrontato fino ad oggi». Non disponibili per infortunio: Schiavon, Sassi, Quintieri, Bientinesi e Panizzi. «Contro Viadana dobbiamo sempre giocare con la massima concentrazione – commenta coach Roberto Manghi – E’ la terza volta che li incontriamo in poco tempo, e ormai abbiamo imparato che non sono una squadra da prendere sottogamba. Hanno una buona organizzazione di gioco e un approccio molto determinato cui dovremo rispondere imponendoci fin dall’inizio. Come dico sempre, anche se non ci sono i tifosi, al Mirabello non dobbiamo lasciare niente a nessuno. Di punti per strada ne abbiamo già persi parecchi, non ci possiamo più permettere passi falsi». Manghi deve fare i conti ancora con alcune assenze pesanti soprattutto in prima linea dove mancheranno Sanavia e Chistolini, mentre si rivede Luus che però, non ancora al meglio, partirà dalla panchina. Il match sarà trasmesso in diretta streaming Facebook sulla pagina ufficiale Rugby Viadana 1970 e sul Canale YouTube della Fir. Sarà arbitrato da Marius Mitrea (Udine) coadiuvato dai giudici di linea Elia Rizzo (Ferrara) e Filippo Bertelli (Brescia). Il quarto uomo sarà Ferdinando Cusano (Vicenza).