Automobilismo – Cressoni in gara alla 24 ore di Daytona

ROMA Tutte le “formalità” sono state espletate, le sessioni di prove libere sono state effettuate, la messa a punto della vettura è stata ultimata: ora è finalmente tempo di “Rolex 24 at Daytona”. Dopo le tre sessioni di prove libere del giovedì (che hanno visto la Ferrari 488 GT3 no. 21 in crescita dal quattordicesimo al settimo tempo di classe GTD) e la quarta e ultima sessione conclusasi da pochi minuti (terzo piazzamento di classe), a Matteo Cressoni e i compagni Simon Mann, Nicklas Nielsen e Daniel Serra non rimane che scaricare la tensione e concentrarsi finalmente sulla “Rolex 24 at Daytona”, la leggendaria gara endurance americana che prenderà il via, nella sua 59^ edizione, alle 21:40 (ora italiana) di oggi. Quarantanove vetture al via, suddivise in 5 classi: DPi (7), LMP2 (10), LMP3 (7), GTLM (6), GTD (19). Diciotto temibili avversari quindi che l’equipaggio della Ferrari 488 GT3 no. 21 dovrà affrontare per puntare al titolo di classe GTD, la più numerosa.