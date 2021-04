Rugby Top 10 – Viadana, derby con il Colorno per tornare alla vittoria

VIADANA Coach German Fernandez ha ufficializzato la formazione del Viadana che oggi alle ore 16 affronterà il Colorno allo stadio Zaffanella, nel match valido per la settima di ritorno. Dopo il pareggio interno con il Mogliano (16-16) del weekend scorso, il XV giallonero punta alla vittoria nel derby con la penultima in classifica. Nella partita di andata, il 19 dicembre dello scorso anno, il Viadana vinse 22-19 con 3 mete: Ribaldi, Silvestri e Ciofani (40’, 72’, 80’). Poi il successo sul campo diventò a tavolino (0-20) perché il Colorno aveva schierato quattro stranieri e non tre come da regolamento. Gli emiliani furono inoltre penalizzati di 4 punti. L’incontro, visibile in diretta streaming Facebook sulla pagina ufficiale Rugby Viadana e sul canale YouTube della Federazione, sarà arbitrato per la prima volta da una donna, Clara Munarini (Parma), coadiuvata dai giudici di linea Liperini (Livorno) e Boraso (Rovigo). Il quarto uomo sarà Marrazzo (Modena). «Per noi è molto importante ritrovare la disciplina in questa partita contro il Colorno – commenta il capo allenatore Fernandez – Veniamo da diverse partite con tanti calci contro che non ci permettono di sviluppare il gioco dinamico che stiamo cercando». Non saranno disponibili per infortunio: Mateu, Quintieri, Bientinesi, Panizzi, Di Chio, Jannelli, Caila, Zaridze, Halalilo e Sarzi. Intanto le ultime notizie riguardo al trequarti Ramiro Finco, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dal 14 marzo. Il giocatore continua il percorso di miglioramento con piccoli segnali ogni giorno. La mobilità del lato destro dà ottime reazioni, “Rama” esegue gli ordini ma ancora non reagisce con costanza agli stimoli esterni. Il quadro sta lentamente migliorando; pertanto è stato trasferito dalla terapia intensiva al reparto di neurochirurgia del Gemelli. I suoi genitori sono sempre al suo fianco. «Un grande ringraziamento da tutti noi – la nota del club – va allo staff Medico del Gemelli che lo ha in cura».