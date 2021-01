Rugby Top 10 – Viadana, la gioia di Fernandez: “Impeccabili in attacco”

REGGIO EMILIA Il Viadana vince la battaglia del Mirabello col Valorugby (41-47), frutto di un’intensa condotta di gara da parte dei ragazzi di German Fernandez che afferma: «Il lavoro che stiamo facendo punta alla crescita e al miglioramento della squadra. In attacco i ragazzi sono stati impeccabili, ma è importante che ci sia stato anche il supporto e il lavoro degli avanti. Andare in meta coi tre quarti dimostra che sono stati in grado di finalizzare. Tutto questo è stato reso possibile anche con l’ottimo lavoro del pack. Nel primo tempo in difesa non siamo stati perfetti. Quello col Valorugby è il successo ottenuto dal collettivo. Se devo parlare dei singoli, plauso meritato a Keanu Apperley».

Replica il gm Ulises Gamboa: «Era da tanto che non si vedeva una gara di questo genere. Il successo ce lo siamo guadagnati con la nostra prestazione. Reggio non ci ha regalato nulla; onore ai nostri avversari che con il Viadana hanno dato vita a una sfida intensa».