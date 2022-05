Rugby Top 10 – Viadana riabbraccia l’argentino Rojas

VIADANA Il Rugby Viadana prosegue nella sua campagna di rafforzamento per la prossima stagione Ecco quindi il secondo acquisto per la compagine rivierasca del nuovo allenatore Bernardo Urdaneta: in organico è stato inserito il mediano di mischia Javier Rojas Alvarez, nato il 15 Aprile 1991 a San Miguel di Tucuman. In realtà non si tratta di una novità, considerato che vi ha militato nel 2017, e in precedenza ha giocato con Tucuman, Pampas Xv e Albi. Dopo l’esperienza in terra mantovana ha maturato quella nei Cornish Pirates. Il primo colpo in entrata, per la compagine del presidente Giulio Arletti, è stato il pilone argentino Roberto Edmundo Tejerizo, che ultimamente ha maturato esperienze in Romania. Nel frattempo sono stati confermati fra i trequarti Di Chio e Jannelli, mentre in mischia Locatelli, Caila, Zottola e Mignucci. Intanto domenica si svolgerà allo stadio Zaffanella il 1° memorial Luciana Casolin. Impegnate le atlete delle categorie U15 e U17 femminile, con oltre 10 squadre e 4 regioni rappresentate (Lombardia, Emilia, Veneto e Toscana). «Parlare della storia del Viadana senza citare Luciana Casolin è impossibile – si legge nella lettera di Gianni Fava – E’ stata un pezzo della storia di questo club. per il quale aveva una passione che aveva coltivato con disponibilità totale fino dagli albori. Con grande umiltà ha continuato a dedicarsi da dirigente, unica donna ai tempi, al seguito di tutte le squadre maggiori e giovanili. Il suo impegno poi nel mondo del volontariato sanitario l’ha incoronata come una figura di riferimento».