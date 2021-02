Altre 14 telecamere nei quartieri contro vandali e furbetti dei rifiuti

MANTOVA Sono già operative le 14 nuove telecamere che l’amministrazione ha voluto installare in alcune zone sensibili della città. Le apparecchiature sono tutte di nuova generazione e garantiscono una ripresa a 4k, quindi molto nitida e dettagliata. Sono 8 le telecamere installate attorno al nuovo palazzetto dello sport di Borgochiesanuova. Altre 4 sono posizionate in Strada Cipata dove tengono sotto controllo la nuova struttura di Campo Canoa e monitorano un’area dove si sono registrati molti casi di abbandono di rifiuti – un tema sul quale l’amministrazione sta ponendo molta attenzione specialmente a Lunetta. Infine 2 telecamere sono state attivate nel quartiere Rabin, più precisamente sono dedicate alla zona dei giardini. Questo intervento era stato richiesto dai cittadini in seguito ad alcune situazioni di disturbo e comportamenti incivili in estate proprio nei giardini.

«La nostra giunta, dopo aver installato quasi 400 telecamere negli scorsi 5 anni, parte subito in questo secondo mandato con nuovi impianti in alcune zone sensibili della città. Questo è solo l’inizio degli investimenti che faremo nei prossimi anni nei quartieri dove i cittadini chiedono un maggiore controllo», commenta l’assessore alla Polizia locale Iacopo Rebecchi.

Nel 2020 c’è stato un incremento della videosorveglianza del +10,89%, portando a 392 le telecamere installate dal 2015 contro le 178 esistenti. Quindi a fine anno erano 570 e con queste 14 il numero complessivo passa a 584.