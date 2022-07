Rugby Top 10 – Viadana scommette su Michele Peruzzo: il giovane mediano arriva dal Calvisano

Viadana Un’altra new entry per il Rugby Viadana e la notizia, stavolta, è che non si tratta di un giocatore argentino. A vestire la maglia giallonera sarà infatti l’italianissimo Michele Peruzzo, classe 2000, può giocare sia da estremo che da mediano d’apertura. Michele è cresciuto nel vivaio del Valsugana Rugby ed è passato dall’Accademia Francescato prima dell’avventura di tre stagioni al Calvisano. Nel suo curriculum c’è anche la Nazionale Under 20 con la quale ha disputato il Sei Nazioni di categoria segnando una meta da estremo contro l’Inghilterra a Bedford. A frenare però la sua esplosione sono stati diversi infortuni alle ginocchia. Peruzzo era approdato già convalescente nell’estate del 2019 al Calvisano, reduce da una seconda operazione ai legamenti crociati del ginocchio destro che gli aveva fatto saltare i Mondiali in Argentina. Nel settembre 2020 un’altra tegola e stavolta a cedere è stato il ginocchio sinistro. Con grande caparbia e determinazione, Michele ha reagito alla sfortuna ed è tornato ad esprimersi a buoni livelli, tanto che il Viadana ha deciso di scommettere su di lui per la prossima stagione. Peruzzo, come dicevamo, è il primo giocatore italiano nella casella degli “arrivi” dopo la lunga lista degli argentini che comprende Morosini, Madero, Rojas Alvarez, Patricio Baronio, Romanini, Paolucci, Tejerizo e Facundo Molina, cui si dovrebbe aggiungere a breve il tre quarti ala Herrera, ex Lazio, che si sta già allenando con i gialloneri agli ordini del coach Urdaneta.