Ciclismo – Revere applaude gli sprint dei giovanissimi

Revere Un centinaio di atleti della categoria giovanissimi ha preso parte ieri a Revere all’8° Trofeo Ferramenta Mezzaqui, manifestazione organizzata dallo Sporteven ed inserita tra gli appuntamenti che caratterizzano la locale fiera. La kermesse ha confermato tutto il proprio prestigio grazie anche alle avvincenti performance dei giovani atleti che si sono misurati sul circuito cittadino di 1 chilometro. Il tracciato disegnato per l’occasione non presentava cambi di pendenza, ma si è rivelato piuttosto selettivo e ha esaltato i corridori più in gamba. Non a caso quasi tutte le sei gare disputate si sono concluse con entusiasmanti sprint che hanno strappato calorosi applausi agli sportivi presenti sul rettilineo d’arrivo. Tra loro vi erano anche il sindaco di Borgo Mantovano, Alberto Borsari, il presidente del Comitato provinciale Fci di Mantova, Fausto Armanini, e il presidente della Pro Loco di Revere, Ezio Giovannini.

A conti fatti, ancora una volta i baby virgiliani l’hanno fatta da padroni tenendo alta la bandiera dei club di casa nostra, ovvero Sporteven, Allgor Tatobike, Ciclo Club 77, Mincio Chiese e Amici del Pedale Rivaltese. Trovate tutti i loro piazzamenti nella top cinque nella colonna qui a fianco, ad ogni modo li riassumiamo anche qui. Nella G1, tra le bambine ha vinto Celeste Padovani, mentre tra i maschietti Nico Semeghini ha concluso al 3° posto, Francesco Favalli al 4° e Pietro Scaravelli (della Reggiolese) al 5°. Piazza d’onore e 5° posto, nella G2, rispettivamente per Elia Marassi e Lorenzo Ghidetti. Doppio successo mantovano nella G3 con Viola Mazzola in campo femminile e tra i maschi Diego Bertucci, che ha preceduto Alessio Azzolini e il compagno di squadra Tommaso Lucchini. Nella G4, Nathan Guerzoni è salito sul terzo gradino del podio, seguito da Ryan Sermidi e Nicolae Roman. Podio tutto mantovano nella G5 femminile con Lucia Marassi che ha preceduto le gemelle Emma ed Elisa Traldi. mentre Greta Giannotta ha chiuso al 4° posto. Tra i maschi, Matteo Raisi è giunto 2°, Nicolò Belli 3° ed Eric Baetta 5°. Doppio trionfo anche nella G6 con Marta Frer e Daniele Ronda sul gradino più alto del podio, con Mattia Fioretti buon 5°. Un plauso, infine, va rivolto ai piccoli atleti della G0 e a tutti i volontari che si sono adoperati per la perfetta riuscita della manifestazione.