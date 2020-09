Rugby Top 10 – Viadana, si gioca: campionato al via il 31 ottobre

VIADANA Il Consiglio Federale Fir, facendo seguito all’approvazione del protocollo per la ripresa dell’attività agonistica nazionale, ha ufficializzato le formule e le date di inizio del Campionato Italiano Peroni Top10. Il massimo campionato nazionale manterrà invariata la propria formula per il processo di qualificazione alle fasi finali mentre, con il ritorno a dieci squadre, la retrocessione sarà limitata all’ultima classificata al termine delle diciotto giornate di stagione regolare.

Con l’inizio del Top 10 in calendario il 31 ottobre (oggi esce il calendario), sarà la Coppa Italia a inaugurare la ripresa del rugby nazionale con i primi due turni il 17 e 24 dello stesso mese. Rivista la formula, con la partecipazione delle dieci squadre del massimo campionato divise in due gironi da cinque ciascuno, gare di sola andata tra le componenti di ciascun girone e accesso diretto alla finale del 14 marzo per le due prime classificate. Viadana è nel girone 1 con Rovigo, Reggio Emilia, Mogliano e Piacenza.

Il campionato di Serie A Femminile (con il Calvisano-Mantova) scatterà il 18 ottobre, Serie B (Caimani), C (Mantova) e Under 18 Elite il 15 novembre.

«Che il campionato possa iniziare è già una bella notizia – afferma il presidente del Viadana, Giulio Arletti – partiremo con un mese di ritardo rispetto alle precedenti edizioni, ma l’importante è appunto ripartire dopo questa lunga inattività. C’è anche la Coppa Italia, una sorpresa dovuta forse al fatto che con 10 squadre nel campionato, c’è più spazio nel calendario».

Definiti anche i gironi di serie B: i Caimani, seconda squadra del Viadana, sono nel gruppo 3. «Ritroviamo le avversarie della scorsa stagione – osserva Arletti – a parte il Cus Ferrara, ci sono tutte. La novità è il San Donà, che ha rinunciato a disputare il Top 12 come Firenze, che si è iscritta in serie A. Molti dei ragazzi della prima squadra si sono fatti le ossa nei Caimani, in un campionato competitivo. E anche quest’anno ci sarà grande sinergia tra le due squadre e l’under 18. I nostri giovani avranno spazio in serie B, potranno così fare esperienza prima di tornare alla casa madre. Per questo con coach Fernandez e gli staff tecnici abbiamo impostato un programma di lavoro uguale per tutte le squadre».