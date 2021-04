Rugby Top 10 – Viadana stende Mogliano e chiude al quinto posto

MOGLIANO Missione compiuta: il Viadana espugna Mogliano 18-26 e chiude al quinto posto il Top 10. Dopo un primo tempo in sostanziale equilibrio, i ragazzi di coach Fernandez salgono in cattedra e riescono a piazzare i punti decisivi per la vittoria. Al 51’ tanti applausi per Gilberto Pavan, che esce emozionato dal campo, all’ultima partita di una lunga e prestigiosa carriera da giocatore.

MOGLIANO-RUGBY VIADANA 18-26

MARCATORI P.t.: 5’ cp Ormson (3-0), 10’ m Bonanni tr Ormson (10-0), 14’ m. Gregorio (10-5), 24’ cp Ormson (13-5), 28’ m Ciofani tr Ceballos (13-12), 37’ m Bonanni (18-12). S.t.: 58’ cp Ceballos (18-15), 64’ m Manganiello (18-20), 73’ cp Ceballos (18-23), 78’ cp Ceballos (18-26)

MOGLIANO Da Re; D’Anna, Drago, Cerioni (61’ Zanatta), Guarducci; Ormson, Garbisi (61’ Fabi); Finotto, Corazzi (cap.), Lamanna; Bocchi, Sutto (61’ Michelini); N. Ceccato (73’ Zago), Bonanni (61’ Ferraro), A. Ceccato.

All.: Costanzo.

RUGBY VIADANA Apperley; May, Manganiello, Pavan (51’ Zaridze), Ciofani; Ceballos, Gregorio (57’ Jelic); Casado Sandri, And. Denti (cap.), Wagenpfeil; Grassi (51’ Cosi), Schinchirimini; Ant. Denti (54’ Novindi), Silvestri, Halalilo. All.: Fernández.

ARBITRO Bottino (Roma). Assistenti Favaro (Padova) e Parisi (Catania). Quarto Uomo: Merendino (Udine).

NOTE Terreno in buone condizioni, partita a porte chiuse per emergenza Covid-19. 100° cap in biancoblù per Filippo Guarducci e Matteo Corazzi. Primo tempo: 18-12. Cartellini: all’80’ giallo a Casado Sandri (Viadana). Calciatori: Ormson (Mogliano) 3/4; Ceballos (Viadana) 4/6. Punti conquistati in classifica: Mogliano 0; Rugby Viadana 4. Peroni Player of the match: Casado Sandri (Viadana).