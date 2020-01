Rugby Top 12 – Finco: “Im Exchange Viadana, serve più fiducia”

VIADANA Dopo il pareggio per 20-20 conquistato nell’ultimo turno del Top 12 al Pacifici di San Donà di Piave, l’Im Exchange Viadana di Victor Jimenez sta preparando il match di sabato allo Zaffanella (ore 19, arbitro Spadoni di Padova) contro Toscana Aeroporti I Medicei Firenze. I toscani hanno gli stessi 15 punti dei gialloneri e sono forti degli ex Biffi, Chiappini e Menon, che nell’ultimo turno hanno sconfitto 32-0 la Lazio.

Presenta la gara attacca il tre quarti ala Ramiro Finco: «Per noi – dice – sarà importante capire come gestire al meglio la partita. È un aspetto sul quale dobbiamo migliorare. Col Colorno, ad esempio, eravamo in netto vantaggio, eppure alla fine abbiamo perso. A San Donà conducevamo nella ripresa 20-10, ma ancora una volta i nostri avversari ci hanno raggiunti. Forse con un po d’attenzione in più potevamo spuntarla. Essere usciti imbattuti, comunque, è un grosso risultato perchè sul loro campo nessuna squadra aveva fatto punti. Tornando ai Medicei, non sarà per nulla facile. A parte gli ex, che saranno parecchio motivati allo Zaffanella, affrontiamo un quindici di valore. Per batterlo dobbiamo essere più consapevoli delle nostre possibilità ed avere più fiducia in noi stessi. I Medicei vanno affrontati ragionando, e non con foga». Finco conclude con un’ultima considerazione: «Contro le migliori – Calvisano, Rovigo, Petrarca, Fiamme Oro e Valorugby – tutto sommato abbiamo fatto la nostra ottima figura. Ma per salire la classifica dobbiamo essere concreti anche contro formazioni alla nostra portata. Altrimenti sarà dura per noi».

Rientrano Ciofani e Tizzi.

Il terza linea Juan Alejandro Wagenpfeil, nel frattempo, è stato convocato da Andy Wilk, ct della nazionale azzurra seven, per il raduno in programma a Parma da domenica a mercoledì prossimo, in preparazione delle due tappe sudamericane del World Rugby 7s Challenger Series. Nella città ducale si ritroveranno in 18, ma solo 14 andranno a Viña del Mar (Cile, 15-16 febbraio) e Montevideo (la settimana successiva).

L’Under 18 Martin Jensen, infine, ha sconfitto per 19-7 l’Asr Milano. La 16 ha disputato un’amichevole con lo Junior Brescia, mentre i minirugbisti sono stati impegnati a Ferrara.