Rugby Top 12 – Im Exchange Viadana impatta a San Donà (20-20)

San Donà di Piave Nella prima trasferta del 2020 l’Im Exchange Viadana impatta 20-20 contro il Lafert San Donà. Sfuma così il primo successo stagionale fuori casa.

San Donà dà avvio agli 80′ col calcio di Sam Katz. Dopo diverse mischie, l’Im Exchange Viadana mette i primi punti sul tabellone: al 15′ l’ala Souare segna e l’argentino Ceballos trasforma: 7-.0. Pronta la reazione della squadra capitanata da Derbyshire che pareggia grazie al tallonatore Meachen e Katz trasforma: 7-7. Al 25′ i gialloneri riescono a conquistare un calcio di punizione e Ceballos, ieri nella veste di secondo centro, allunga le distanze con un calcio in mezzo ai pali da metà campo: 7-10. Ritmi spezzati a pochi minuti dalla prima frazione di gioco e ottima la difesa del Viadana che non lascia spazio ai biancocelesti, ma al 40′ concede un calcio di punizione e Katz che non sbaglia: il primo tempo si chiude 10-10. Un fallo del San Donà a inizio ripresa premia l’Im Exchange Viadana che al 43’ fa +3 grazie al piede di Ceballos: 10-13. Il XV di Green prova a invertire il trend della gara, facendo entrare forze fresche in campo ma al 52′ grazie ad un cross kick di Apperley, Souare marca la sua seconda meta: Ceballos non fallisce e fa 10-20. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere col il calcio piazzato di Katz e dopo qualche minuto il pilone Andrea Ceccato al 64’ marca la meta decisiva per il pareggio: Katz trasforma e fissa il punteggio finale sul 20-20.

Questo il commento del capo allenatore Victor Jimenez: «Sono soddisfatto dei miei ragazzi, questo pareggio vale molto. San Donà è una squadra ben attrezzata. Al Pacifici nessuno, fino ad ora, era riuscito a strappare punti; noi al contrario siamo riusciti a condurre la partita alla pari fino all’ultimo minuto, portando a casa due preziosi punti per la classifica. Nel gioco, è vero, abbiamo dei cali che però già si sono visti nelle partite precedenti. Appartengono ad una squadra giovane e stiamo lavorando proprio per gestirli nel migliore dei modi». «Non perdere contro un’ottima compagine – afferma il diesse Alberto Bronzini – e su un campo difficile è molto positivo, come ovviamente aver fatto punti per muovere la classifica. I ragazzi hanno fatto il loro dovere contro un quindici che non voleva saperne di perdere. Teniamoci stretto questo risultato e pensiamo alla prossima gara interna coi Medicei. Per quanto riguarda il duello in famiglia, tra Andrea tre quarti ala dei veneti, e Giorgio nostro mediano di mischia, è stata davvero una bella sfida. Giorgio è rugbista esperto, Andrea è esuberante ma risulta essere sempre proficuo».