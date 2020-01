Calcio 3ª Categoria – Segnate, Gavioli e De Biasi lasciano: autogestione dei senatori

S.Giacomo d/Segnate In casa Segnate inizia una fase di “autogestione” visto che mister Gavioli ha dovuto lasciare per motivi di lavoro e anche De Biasi si è fatto da parte. Il presidente Sergio Codifava ha così affidato la conduzione della squadra ai senatori del gruppo, ovvero il capitano Cristian Rossi, coadiuvato da Augusto Benazzi e Renzo Mari. E’ una stagione tribolata per il club granata, che già nel corso dell’andata aveva dovuto cambiare allenatore per la rinuncia di Sandro Modenesi, rimasto come tecnico delle giovanili. A fine stagione si farà da parte anche il presidente Codifava, cui potrebbe subentrare il figlio Marco, oppure lo stesso Benazzi.

Il Segnate è partito male nel ritorno, sconfitto 5-0 a Soave e poi 2-0 in casa dal Moglia. «Proviamo questa autogestione – afferma il presidente – con la speranza di toglierci qualche soddisfazione, magari a cominciare dal match interno di domenica col Cavrianponti. Purtroppo questa stagione è nata male e non sarà facile raddrizzarla».