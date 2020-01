Rugby Top 12 – San Donà-Im Exchange Viadana: il duello tra… Bronzini

Viadana Dopo due settimane di stop sabato torna il Top 12. L’Im Exchange di Victor Jimenez sarà ospite a San Donà di Piave del quindici di Craig Green (ore 15, arbitro Vedovelli di Sondrio). I veneti possono contare sul viadanese nonché ex giallonero Andrea Bronzini, ruolo ala centro, che troverà sul suo cammino il fratello Giorgio, mediano di mischia dei rivieraschi. Osservatore attento della loro prova al “Pacifici” sarà papà Alberto, diesse dell’Im Exchange.

«È la prima volta che sono avversari – spiega Alberto Bronzini – Giorgio è rugbista esperto, tecnicamente molto valido e ha una chiara visione di gioco nel suo ruolo. E’ al contempo molto fisico. Andrea invece è meno esperto ma è molto forte». San Donà precede di due lunghezze Viadana, che nell’ultima gara giocata ha sconfitto allo Zaffanella il Calvisano campione d’Italia in carica, mentre i veneziani hanno perso 27-11 a Padova con l’Argos Petrarca.

«Gara dura quella che ci attende – osserva – I nostri prossimi avversari davanti al proprio pubblico sono molto competitivi e tosti. Non è facile, ma andiamo a giocarcela, consapevoli delle nostre possibilità». Viadana nell’ultima sua gara in trasferta aveva perso 31-10 al Battaglini contro Rovigo ed è da inizio stagione che insegue un successo fuori casa. Intanto la commissione organizzatrice gare della Fir ha definito, a seguito degli aggiornamenti al calendario del Guinness Pro14, i posticipi domenicali per il Top 12. La decima giornata d’andata si giocherà il 2 febbraio alle ore 15 e i gialloneri ricevono I Medicei. Ora il ritorno: per la seconda, l’1 marzo, dopo la sosta per il Sei Nazioni, Viadana fa visita ai Sitav Lyons (ore 15); per la terza giornata, l’8 marzo, riceve il Mogliano e per la quarta, il 15, sfida allo Zaffanella il Petrarca Padova. Ultime due domeniche: sesto turno il 29 a Colorno (ore 16) e il nono il 19 aprile (ore 16) in casa con San Donà.