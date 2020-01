Tennis tavolo A1 femminile – Brunetti vince il controricorso e vola in vetta

Castel Goffredo Giustizia è fatta per la Brunetti Castel Goffredo. La Corte sportiva d’Appello della Federtennistavolo ha restituito alla compagine di Alfonso Laghezza la vittoria per 4-2, colta al termine della sfida dell’ultima di andata in A1 col Teco Corte Auto Cortemaggiore. Il team piacentino aveva fatto reclamo sulla regolarità della sfida fra Li Xiang e Ruta Paskauskiene, che la cinese aveva vinto 3-2. Il match era stato sospeso per oltre dieci minuti, per consentire all’atleta di rientrare negli spogliatoi e riprendersi da un improvviso problema fisico, sotto la “responsabilità” dell’arbitro. Alla ripresa del gioco non ha avuto problemi a chiudere vincente. Il Giudice sportivo diede ragione alle emiliane, dando partita persa a Li Xiang e omologando la gara sul 3-3. Il controreclamo delle castellane ha avuto esito positivo, alla cinese è stato restituito il successo e alla Brunetti il 4-2 e il primato in classifica, con due punti di vantaggio su Cortemaggiore (15 contro 13). Soddisfatta ovviamente tutta la dirigenza castellana.