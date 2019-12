Sci – Il Circo Bianco mantovano debutta a Pampeago: 4 giganti organizzati dal Cai Mantova

Mantova Tutto pronto per il vernissage della stagione 2019/2020 con le quattro classiche gare di gigante a Pampeago organizzate dallo Sci Cai Mantova. L’evento rientra nel programma di “Mantova Città Europea dello Sport 2019”. Le gare sono dedicate agli indimenticati amici del sodalizio mantovano: Ugo Falavigna, per anni presidente del Cai Mantova e del Comitato Provinciale Fisi di Mantova; Lina, Roberto e Bruno Romualdi. Lina figura sempre presente durante le gare e grande sostegno per i giovani atleti dello Sci Cai Mantova; Roberto atleta e brillante insegnante di educazione fisica scomparso alcuni anni fa in un tragico incidente in Corsica durante una arrampicata libera, la sua grande passione; e Bruno Romualdi, colonna organizzativa e factotum dello Sci Cai Mantova negli anni ’70 e ’80.

La macchina organizzativa in moto già da tempo per la preparazione degli eventi è pronta, la sede ormai storica delle gare è Pampeago, con la sua leggendaria pista Agnello perfettamente preparata e pronta ad ospitare gli oltre 100 atleti per gara che si daranno battaglia in questa due giorni con 4 giganti nei quali si vedrà al cancelletto di partenza il fior fiore dello sci italiano tra giovani/senior e master e gli atleti dello sci mantovano. Alle gare potranno partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento Fisi 2019/2020 appartenenti a tutti i Comitati Regionali Italiani. Il termine delle iscrizioni è fissato per oggi alle ore 14 sul portale Fisi. Le premiazioni delle gare si svolgeranno al termine di ogni giornata di gara (ore 13 circa) e verranno premiati i migliori tre atleti di ogni categoria, giovani e senior maschili e femminili. Il Trofeo Mantova Città Europea Dello Sport 2019, gentilmente offerto dal Comune di Mantova, sarà aggiudicato alla società che avrà ottenuto i migliori risultati con i propri atleti in ognuna delle quattro gare previste. Non resta adesso che aspettare le ore 9 di domani, sabato 21 dicembre, per il via del primo concorrente che aprirà ufficialmente la due giorni sportiva organizzata dallo Sci Cai Mantova.