Rugby Top 12 – Viadana piange Achille Coppi

VIADANA Il Rugby Viadana perde un altro storico uomo di club ed ex giocatore: Achille Coppi. Dirigente, grande anima della società, ha seguito molto da vicino il settore giovanile e anche i Caimani Rugby, che si stringono al sodalizio giallonero. Il presidente Giulio Arletti: «Da giorni non lo sentivamo più, come se volesse estraniarsi da tutti per evitare di farci soffrire… Achille era così, talmente allegro, disponibile, buono e consolante che non se la sentiva di mettersi nei panni del consolato, la sua umiltà glielo impediva. Nel suo spirito il Rugby Viadana non ha mai perso una partita e chiunque abbia attraversato il cancello dello stadio Zaffanella in questi cinquant’anni, era un amico da aiutare o anche solo con cui scherzare. Attraverso il suo ruolo attivo negli anni è stato forse uno dei primi contributori dello sviluppo rugbistico nel territorio viadanese, è stato giocatore, allenatore, dirigente e un fidato e preziosissimo volontario. Ma la cosa che meglio riusciva al nostro Achille, era la sua presenza e sostegno costante in ogni occasione. Il vuoto creatosi da questa terribile notizia sarà incolmabile, ma tutti noi non possiamo pretendere più di quanto ci ha dato in questi anni ormai. Cercheremo di emulare il suo esempio. Se ne è andato Achille Coppi, un Signor Leone Viadanese». Come qualcuno ha già detto di lui: «Non avrebbe rinunciato a una battuta nemmeno in punto di morte». Achille era così, questo era il suo modo di prendere la vita ma era anche una persona molto profonda e un grande lavoratore.