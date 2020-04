Calcio a 5 serie A – Campionato verso lo stop senza vincitori

MANTOVA La proroga emanata dal governo Conte nella serata di venerdì, ha di fatto allungato i tempi di ripresa anche per il mondo dello sport. Futsal compreso, ovviamente.

I dubbi dei club di serie D, sono gli stessi delle società della Divisione Calcio a 5 che fanno parte della Lnd. Già dai primi di marzo le società di calcio a 5 avevano manifestato preoccupazione per come sarebbe potuta terminare la stagione in corso.

Ora si attende la decisione della Figc che comunicherà alle varie Leghe professionistiche e dilettantistiche come procedere. Per quanto riguarda il calcio a 5, la volontà dei club sarebbe quella di non assegnare lo scudetto.

Dunque, nell’attesa che subito dopo Pasqua arrivi l’annuncio ufficiale della chiusura della stagione, con l’ultima parola che spetterà al Consiglio Direttivo, ma senza aver potuto assegnare lo scudetto, resterà da capire chi rappresenterà l’Italia nella Uefa Futsal Champions League della prossima stagione.

La linea dei club, a quanto si è potuto apprendere, sarebbe volta in questo caso a tener conto della classifica al momento del suo congelamento, classifica che dunque premierebbe i campioni in carica dell’Italservice Pesaro. Ma a questo proposito sarà bene attendere il documento finale per averne la conferma definitiva.