Scherma – Esordio positivo a Zagabria per il cadetto Nicolò Bonatti

Zagabria Buon inizio di stagione in Croazia per Nicolò Bonatti (in foto). L’atleta mantovano, in forza al Club Scherma Brescia, ha partecipato alla competizione internazionale “Velesajam Kup” a Zagabria, riservata alla categoria cadetti di fioretto. Dopo un girone iniziale non particolarmente brillante, è riuscito comunque a superare il primo turno di diretta con una vittoria tiratissima per 15-14. Il suo cammino si è poi interrotto nella diretta successiva, persa 7-15, sfida che avrebbe potuto aprirgli le porte del podio. Bonatti ha chiuso la sua prova con un buon ottavo posto, risultato che lascia ben sperare per i prossimi appuntamenti stagionali. Il prossimo fine settimana sarà già di nuovo in pedana: è atteso infatti il suo debutto con la rappresentativa croata a Samorin, in Slovacchia, per una tappa del circuito europeo cadetti.

