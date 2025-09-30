Tamburello – Sabato e domenica fari a Cereta per la Supercoppa di serie A e B

Mantova È stato un vero successo il fine settimana dedicato alle finali di Coppa Italia, che si sono svolte sulla sferisterio di Cavriana, regalando spettacolo, emozioni e tanto pubblico sugli spalti. Ricordiamo che a trionfare in Serie A maschile è stato il Solferino, che ha superato in finale il Sommacampagna. In Serie A femminile, vittoria del Segno, che ha avuto la meglio sulla Tigliolese. Sabato si erano disputate le finali di Serie B, con successi per il Noarna nel maschile e per l’Alegra Settime nel femminile. Un evento ottimamente organizzato, che ha messo in luce ancora una volta la grande tradizione del tamburello nel Mantovano, con Cavriana come “regina”. Ma non è ancora finita. Il prossimo fine settimana l’attenzione si sposterà a Cereta per l’ultimo atto della stagione, dove andranno in scena le attesissime finali di Supercoppa, sempre quindi nel territorio Mantovano. Sabato, per la B femminile e maschile sarà ancora Alegra Settime-Segno (ore 11) e Castelli Calepio-Noarna (ore 15). E domenica nell’A femminile si rinnoverà la super sfida Segno-Tigliolese (10.30) e per l’A maschile sarà grande derby tra Solferino e Castellaro (ore 15).