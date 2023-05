Scherma – Mantova si mette in mostra alle finali nazionali di Riccione

Mantova Mantova Scherma ha partecipato con ben dodici atleti al finale di stagione al Play Hall di Riccione, per il 59esimo Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini”-Trofeo Kinder Joy of Moving, nella settimana dal 10 al 16 maggio. Nella finale nazionale erano impegnati, nelle varie categorie per le tre armi Fioretto, Spada e Sciabola, oltre 3000 atleti. Da segnalare il 26esimo posto di Sara Cibelli nel fioretto femminile categoria Giovanissime; il 53esimo di Andrea Camurri nel fioretto maschile categoria Maschietti; il 57esimo per Cecilia Taraschi nel fioretto femminile categoria Bambine e il 59esimo per Chiara Rubin nella spada femminile categoria Ragazze. La compagine mantovana, guidata dai maestri Michele Ronconi e Massimo Jervolino, ha visto anche la partecipazione dei seguenti giovani atleti: Emanuele Maestrini, Michele Caione, Camilla Berra, Giovanni Martinelli, Nicolò Bonatti, Gabriele De Lucia, Anna Gibertoni e Vittoria Marcomini che si sono ben comportati.