Tamburello Serie B femminile – Tondini: “La Cavrianese è la squadra da battere”

CAVRIANA «Abbiamo centrato tutti gli obiettivi e già adesso siamo soddisfattissimi. Che gruppo!». Ma non è finita qui; anzi, adesso arriva il bello, il momento clou della stagione. Il dt della Cavrianese femminile di serie B, nonché consigliere nazionale Benhur Tondini, non può che fare i più classici complimenti alle ragazze. Domenica scorsa le collinari hanno chiuso la regular season (girone A) con il 2-1 sul Cavalcaselle, piazzandosi al secondo posto e staccando il pass per i quarti di finale con la terza del girone B, il Capriano del Colle. Domenica alle 16 l’andata in trasferta, il 27 agosto il ritorno in casa, ma è molto probabile che quest’ultima sfida sarà anticipata, dato che sullo sferisterio è in programma un’altra partita. Si potrebbe giocare in notturna, spiega il dt, ma si vedrà più avanti. Ora il focus è tutto sul Capriano: «In verità non conosciamo nulla delle bresciane – ammette Tondini – Giocando in contemporanea non abbiamo mai avuto la possibilità di vederle in campo e studiarle, però noi siamo tranquilli e andiamo là per fare bene. All’andata non abbiamo mai perso un colpo in campionato, eravamo la squadra da battere. Lo siamo ancora, ma nel girone di ritorno abbiamo lasciato per strada qualche punto proprio nelle ultime due gare e avremmo potuto chiudere in vetta. Comunque va bene così». Tondini non si nasconde: «Obiettivi? Le ragazze vogliono la promozione in serie A e sono fiduciose. In più, a fine mese abbiamo le finali nazionali Juniores con lo stesso gruppo, perché a parte mia figlia Carlotta che ha 28 anni e mi dà una mano con la squadra, le altre ne hanno tutti 16 e una ha appena compiuto i 17. Non contenti, abbiamo anche la semifinale della Coppa Italia di B il 5 agosto con il Ciserano. E puntiamo alla vittoria del trofeo tricolore. Quando si arriva in finale, non si va certo in campo per ben figurare: si vuole sempre vincere. Poi ovviamente ci sono le avversarie, ma noi ci proviamo». Per quanto riguarda i quarti di finale dei play off scudetto, la Cavrianese sulla carta parte favorita: ha terminato la stagione regolare con 21 punti, a – 1 dall’Aldeno primo in classifica, mentre il Capriano ha chiuso terzo con 11. Domenica quindi grande attesa per il big match: «Il progetto, partito tre anni fa, sta dando i suoi frutti. Siamo in corsa su tutti i fronti. Significa che la società finora ha lavorato bene e che il nostro vivaio è florido. E’ un bel gruppo coeso, unito e determinato. E sono tutte brave ragazze, che si impegnano al massimo in campo, negli allenamenti e sono pure animatrici del Grest della parrocchia». Più di così.