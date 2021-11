Disagi campagna vaccinale a Mantova. Fiasconaro: “Ricevute diverse segnalazioni dai cittadini. Regione intervenga a sostegno delle ASST”

MANTOVA “Sembra di essere tornati ai primi mesi del 2021: quando il Grana Padano Arena stentava a decollare, poi finalmente è partito, anche se con esso la campagna vaccinale non ha ingranato subito. Infatti, sono scoppiati i disagi: file interminabili, gente costretta a stare in piedi per ore, problemi con le prenotazioni.

Gli stessi disagi che, da qualche giorno, mi segnalano diversi cittadini da tutta la provincia di Mantova.” A dirlo in una nota il consigliere regionale M5s, Andrea Fiasconaro.

“Mentre la Giunta è impegnata a partorire una (NON)riforma della sanità evidentemente non si accorge di quello che accade fuori. Questo, però, non esime la Regione dall’intervenire a sostegno delle varie ASST, fornendo per esempio, personale aggiuntivo.

Perché se si chiede ai cittadini un ulteriore sforzo per la terza dose, bisogna almeno garantire tempi decenti. Quindi mi auguro che Regione intervenga presto e faccia in modo che il servizio ritorni ad essere quello che abbiamo conosciuto fino a un mese fa, anche grazie ai professionisti medici, infermieri e associazioni di volontariato che hanno prestato servizio.” Conclude Fiasconaro.

Andrea Fiasconaro