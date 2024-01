Scuola di Palazzo Te: focus sul collezionismo

MANTOVA – L’edizione 2024 della Scuola di Palazzo Te apre con il nuovo corso “Il mestiere dell’arte: creare e gestire una collezione” a cura di Stefano Baia Curioni (in foto) e Clarice Pecori Giraldi. Per la prima volta in Italia si realizza un percorso sul campo, con le testimonianze dirette dei professionisti del settore, per scoprire e imparare come costruire, organizzare e valorizzare collezioni artistiche.

In programma a Palazzo Te a Mantova nei due weekend del 24 e 25 febbraio e del 16 e 17 marzo, l’attività prevede 14 lezioni di professionisti nazionali e internazionali – tra cui Raphaelle Blanga, Antonio D’Amico, Marc Spiegler, Simone Strummiello e Isabella Villafranca – che presenteranno le particolarità dei mestieri del mercato dell’arte, i principi di ispirazione e i criteri fondamentali di gestione che guidano la creazione e il mantenimento di una raccolta. Dai trend del mercato alle metodologie di acquisto e agli aspetti legali, dal ruolo delle istituzioni alle figure professionali fino alle questioni di autenticità delle opere. Partendo dalle esperienze dei protagonisti in prima linea, saranno approfonditi altri temi professionalizzanti per le figure specialistiche e per una nuova generazione di collezionisti, che sempre più deve saper coniugare passione e competenze specifiche.

Il corso prevede inoltre l’occasione esclusiva di partecipare accompagnati da Clarice Pecori Giraldi e Marco Riccomini, già Head of Department di Old Masters da Christie’s, alla visita della fiera Tefaf a Maastricht il 9 e il 10 marzo. Due giorni per ammirare i migliori lavori sul mercato di tutti i settori: dall’arte classica a quella asiatica, dai gioielli all’arte contemporanea.

Questa innovativa formula è nata da un’idea condivisa dei curatori Stefano Baia Curioni, Direttore di Fondazione Palazzo Te e professore nel dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell’Università Bocconi, e Clarice Pecori Giraldi, fondatore e Ceo di Cpg Art Advisory.

“Quest’anno la Scuola di Palazzo Te parla ai collezionisti – commenta Baia Curioni – con una iniziativa ideata e progettata da Clarice Pecori Giraldi, già direttrice di Christie’s, che raccoglie contributi da importanti professionisti del settore e che include anche la possibilità di una visita molto approfondita a Tefaf, una delle più importanti fiere del collezionismo mondiale”.

“Con quarant’anni di esperienza ho voluto offrire la condivisione della mia competenza – spiega Pecori Giraldi- proponendo un corso pratico di apprendimento diretto. Sono state coinvolte le figure più preparate, per svelare gli aspetti più nascosti del mercato dell’arte”.

Il corso è aperto a 15 partecipanti ed è rivolto a un pubblico che intenda sviluppare un percorso di approfondimento sul mercato dell’arte. Le iscrizioni chiudono il 31 gennaio.

La partecipazione alla Scuola di Palazzo Te prevede la consegna di un attestato di frequenza.

Per info e iscrizioni mail arigamonti@fondazionepalazzote.it; telefono 0376 369198.