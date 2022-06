Snowboard – Giorgia Carnevali entra nel clan azzurro

MANTOVA La marmirolese Giorgia Carnevali, giovanissima (ha appena 14 anni) campionessa di Snowboard, è entrata ufficialmente nel giro della nazionale nella squadra dei “giovani osservati”.

Il presidente della Fisi Flavio Roda ha ufficializzato la composizione delle squadre di snowboard per la stagione 2022/23. Confermato alla direzione tecnica Cesare Pisoni, per quanto riguarda i team di parallelo sono previste squadra “A” e “B”, con quattordici atleti, mentre lo snowboardcross sarà composto dai gruppi “Elite”, “A” e “B” per diciannove atleti. Ed ha poi annunciato la composizione delle squadre dei giovani osservati di parallelo e snowboardcross, tra cui rientra appunto la “nostra” Giorgia, di gran lunga l’atleta più piccola, in senso anagrafico, del lotto. Si tratta di un riconoscimento straordinario per la ragazza cresciuta nello Sci Club Marmirolo, tesserata per lo Skicollege Veneto con sede a Falcade, che nelle ultime due stagioni si è consacrata come astro nascente di una disciplina, lo snowboard alpino, che in questi anni ha regalato grandi successi all’Italia, soprattutto però in campo maschile. Occorre qui ricordare che Giorgia, lo scorso 12 aprile, ha vinto il titolo italiano della categoria Allieve nello slalom parallelo sulla pista di Chiesa Valmalenco. Ed è stata argento nel gigante per pochi centesimi. Mentre l’anno precedente aveva realizzato la doppietta d’oro nella categoria Ragazze. La marmirolese quest’anno ha dominato anche la classifica di Coppa Italia, nella quale ha partecipato a 6 gare su 8 vincendole tutte. Tutto questo nonostante un infortunio patito ad inizio febbraio che l’aveva costretta a rimanere ferma per un mese e a saltare appunto due gare di Coppa Italia.