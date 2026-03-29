Snowboard, Mondiali Junior – Giorgia Carnevali sfiora il podio nella gara a squadre mista: Italia quarta

Folgaria (Tn) Sfiora il podio ma si conferma tra le protagoniste più interessanti del panorama giovanile azzurro la mantovana Giorgia Carnevali, 18 anni, impegnata ai Mondiali Junior di snowboard alpino all’Alpe Cimbra. Nello slalom parallelo a squadre, gara d’apertura della rassegna, l’azzurra ha chiuso al quarto posto in coppia con Tommy Rabanser (Italia 2), al termine di una prova intensa e ricca di colpi di scena. Dopo aver superato i quarti, il duo italiano si è fermato in semifinale contro la Cechia, poi vincitrice del titolo, anche a causa di un errore nella parte alta del tracciato. Nella finalina per il bronzo, Carnevali è partita con il vantaggio costruito da Rabanser, ma una sbavatura le è costata terreno, permettendo alla tedesca Scheid di completare la rimonta decisiva proprio nelle ultime porte. «Ho commesso due errori tra semifinale e finale che hanno pesato sul risultato – ammette Giorgia -. Dispiace, ma fa parte dello sport. Ora resettiamo e pensiamo alle prossime gare». Nonostante il rammarico, resta una prestazione di spessore per Carnevali, che ha mostrato talento e personalità su un palcoscenico internazionale.