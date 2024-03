Snowboard – Portabandiera e migliore delle azzurre in gigante: l’emozione Mondiale di Giorgia Carnevali

Marmirolo Portabandiera nella cerimonia d’apertura, in gara in tutte le discipline, migliore delle azzurre in gigante: Giorgia Carnevali ha fatto il pieno di emozioni ai Campionati Mondiali Junior di snowboard alpino disputati sulle nevi di Lachtal, in Austria. La rassegna si è aperta con il fantastico sesto posto ottenuto nel gigante parallelo, prima tra le italiane e nettamente la più giovane delle 16 finaliste. La 16enne di Marmirolo, cresciuta nello Sci Club del suo paese e ora tesserata per lo Ski College Veneto-Falcade, ha superato di slancio il primo turno contro la giapponese Hinano Oshima e si è arresa soltanto nei quarti di finale alla canadese Aurelie Moisan, di tre anni più grande, che ha poi vinto la medaglia d’oro. Giorgia ha avuto l’enorme soddisfazione di partecipare alla flower ceremony serale ed è stata festeggiata da tutta la squadra. Un errore nelle qualifiche della gara di slalom l’ha relegata al 31° posto, mentre nella prova mista a squadre, in coppia con Simon Dorfmann, si è piazzata 13esima dopo aver battuto nel primo turno “Austria 3” ed aver perso agli ottavi il derby con l’altra coppia azzurra composta da Mike Santuari e Fabiana Fachin, che ha poi vinto la medaglia di bronzo. «Un’esperienza fantastica» ha detto papà Loris; il modo migliore – aggiungiamo noi – per chiudere una stagione da urlo.