Pallavolo f – Il San Lazzaro fa ancora centro: vince il terzo titolo U18 di fila

Mantova Domenica mattina è andata in scena al PalaSguaitzer la finale provinciale U18 tra San Lazzaro e PeGoVolley. Una bellissima partita al “cardiopalma”, vinta per 3-1 (20-25, 25-22, 25-20, 25-13) dalle padrone di casa. Il presidente federale Giorgio Belladelli ha premiato il San Lazzaro, dominatore del campionato con 19 vittorie su 19 gare da inizio stagione. Il team di Guido Beccari, Erica Corsi e Massimo Pintaudi colpisce ancora: è il terzo anno consecutivo che si porta a casa il titolo provinciale U18 e manda in delirio un palazzetto pieno di tifosi. Il presidente Angelo Valenza e il vice presidente Mirko Mazza, orgogliosi della programmazione giovanile del loro staff, continuano a gioire, tra il titolo di “Qualificazione federale Argento, il bellissimo percorso delle categorie regionali e i titoli provinciali vinti. Un progetto fiore all’occhiello della provincia, che ora si concentra sul rush finale della stagione e sulle fasi regionali.