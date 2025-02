Sport vari – Il goitese Enzo Cartapati eletto consigliere regionale dell’Ansmes

MANTOVA Nuovo incarico per il presidente provinciale dell’Ansmes Enzo Cartapati. Dopo la riconferma nel massimo ruolo a livello virgiliano, ora è stato eletto anche come componente del comitato lombardo della medesima associazione. Sabato scorso si è svolta nella sede del Coni Lombardia, l’assemblea elettiva dell’Associazione Nazionale Stelle al Merito Sportivo e tra i delegati, per il territorio mantovano, vi erano Enzo Cartapati e Pellegrino Sereni, segretario e tesoriere del comitato virgiliano. All’assise ha presenziato anche il presidente nazionale Francesco Conforti, che ha coordinato le varie fasi dei lavori svolti. Completata la parte riservata agli interventi delle autorità, a partire da quello del presidente regionale uscente Federigo Ferrari Castellani, si è passati alle votazioni. A rivestire la massima carica a livello lombarda è stato riconfermato il presidente uscente, tra gli otto consiglieri regionali rientra anche Cartapati. Il dirigente goitese è stato nominato anche componente della delegazione lombarda che parteciperà all’assemblea elettiva nazionale del 15 marzo.