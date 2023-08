Auto – Riparte l’Elms: Cressoni e l’Iron Lynx mostrano i muscoli in pista ad Aragon

Aragon (Spa) Dopo la parentesi estiva, il campionato europeo ELMS riapre le ostilità sul torrido circuito spagnolo di Aragon. Matteo Cressoni e il Team Iron Lynx, attualmente primi in classifica di campionato, hanno subito mostrato i muscoli nel corso della prima sessione di prove libere del giovedì, facendo segnare il miglior tempo di categoria. «Prima gara ELMS dopo le vacanze, con la differenza che qui ad Aragon si corre in notturna – ha detto Matteo Cressoni – Dopo il secondo gradino del podio a Le Castellet puntiamo a un buon piazzamento in vista della gara seguente a Spa, a settembre». (sem)