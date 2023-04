Tamburello – Castellaro anticipa col Bardolino

Castellaro Dopo la facile vittoria di domenica a Fontigo, torna subito in campo il Castellaro. La squadra di Luca Baldini oggi alle ore 16 anticipa in casa con il Bardolino la gara valida per la sesta giornata. Tutte le altre sfide di A sono in programma tra sabato e domenica. Il Castellaro è l’unica squadra a punteggio pieno, dato che ha già osservato il proprio turno di riposo, e ha messo a segno quattro vittorie di fila. Per Manuel Festi e compagni, secondi in classifica, la possibilità di superare la regina Cavrianese, prima con 13 punti.

La classifica: Cavrianese punti 13, Castellaro* 12, Solferino e Arcene 11, Guidizzolo* 9, Ceresara* e Castiglione 6, Bardolino* 5, Sabbionara e Sommacampagna 1, Fontigo* p.0. (una gara in meno).