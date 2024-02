Calcio Seconda Cat. – Ferretti: “La Nac si è ripresa lo scettro. Con l’Atletico daremo tutto”

Curtatone E’ durata poco l’assenza del Curtatone in vetta alla classifica di Seconda. L’undici di Ermes Ghirardi si è riportato in testa battendo in casa per 4-1 La Cantera (che ha confermato ieri il tecnico Diego Pizzamiglio), approfittando delle battute d’arresto dell’Atletico Castiglione nelle ultime giornate. La Nac adesso è avanti ora di due lunghezze sugli aloisiani: nel prossimo turno al Lusetti è in programma lo scontro diretto, all’andata la gara si concluse sullo 0-0. «Per questa settimana siamo in vetta – taglia corto il presidente Paolo Ferretti -, siamo reduci da tre successi consecutivi, con La Canera la squadra è stata in grado di concretizzare quanto ha costruito. Sono contento perchè ha segnato Albertini, ma attendiamo il ritorno di Maccari. Abbiamo avuto un periodo negativo fra l’ultima di andata, in casa col Buscoldo chiusa 1-1, e le prime due gare del ritorno, perse con Medolese e Ceresarese. Siamo stati bravi a non mollare e ci siamo ripresi il primo posto. Quello che dobbiamo fare è restare concentrati, perché nel ritorno le avversarie diventano più ostiche. Il calendario ci riserva tanti incontri difficili, dunque non bisognerà fare calcoli e giocare sempre per vincere. La gara di domenica con l’Atletico Castiglione è facile da preparare, le motivazioni per gli atleti vengono da sole, in questo tipo di sfide. Sappiamo in partenza che la posta in palio è alta, la squadra di Rastelli è composta da giocatori di livello: mi auguro che sia, innanzitutto una sfida al vertice bella e corretta».