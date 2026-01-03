Tamburello indoor – Stage virgiliani per le Nazionali in vista dei Mondiali

MANTOVA Sono in programma oggi e domani, al palazzetto dello sport di Castel Goffredo e il Palageodetico di Guidizzolo, gli stage di preparazione delle nazionali maschile e femminile in vista del prossimo Campionato del Mondo, che si disputerà dal 26 febbraio all’1 marzo a Roma. Primo stage per quanto riguarda il maschile su due giornate, oggi a Castel Goffredo e domani a Guidizzolo, con alle direttive del tecnico Luca Baldini e del dirigente accompagnatore Nicola Valentini gli atleti Davide Battisti, Mirco Campolongo, Enea Valentini, Eros Valentini e Alessandro Merighi del Segno, Francesco De Marco, Tommaso Magnani, Gabriele Maistri e Omar Pernumian del Castellaro, Federico e Umberto Pastrone dell’Arcene, Lorenzo Tonon del Cavalcaselle e Lorenzo Cardarelli di Roma Tamburello MMXX. Nella giornata odierna a Guidizzolo secondo stage per la nazionale femminile con, agli ordini del tecnico Maddalena Pasquetto e del dirigente accompagnatore Andrea Fiorini, le atlete Beatrice e Chiara Zeni, Giulia Lavarini e Arianna Calliari dell’Ubisport Ciserano, Ludovica Stella, Alice Testa e Alessia Grazioli del Grassobbio e Gaia Miorandi dell’Aldeno.