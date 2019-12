Incidente ad Asola, con la moto contro il guard rail: grave 17enne

ASOLA – Finisce con la moto contro il guard rail, 17enne ricoverato in codice rosso all’ospedale di Cremona. L’incidente è avvenuto questa mattina, 27 dicembre, poco prima dell 10 a Barchi, frazione di Asola. La dinaminca non è ancora stata ufficializzata, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Mantova, ma da una prima ricostruzione il giovane centeuro avrebbe perso il controllo del proprio mezzo andando a sbattere violentemente contro la barriere di protezione. Sul posto anche l’elisoccorso del 118 che ha trasportato il giovane in codice rosso al nosocomio di Cremona.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO