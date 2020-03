Curtatone, attività culturali rimandate a data da destinarsi: erano previste in primavera

CURTATONE L’emergenza Coronavirus cambia anche l’agenda delle iniziative culturali promosse dall’assessorato alle politiche giovanili del Comune di Curtatone. Tanti, infatti, gli appuntamenti previsti per la primavera ormai alle porte: eventi che, come da decreto del Governo non si potranno svolgere per non mettere a rischio la salute delle persone vista la diffusione del Covid-19 in tutta la penisola.

In particolare, erano stati programmi una gita a Parma, in occasione di Parma Capitale della Cultura, ed un convegno per genitori ed educatori inserito nel progetto “Genitori in corso” dedicato al tema delle emozioni. In programma anche un laboratorio-incontro riguardante il progetto “Scuole e istituzioni” che prevedeva la visita in municipio degli studenti della scuola secondaria di primo grado per sviluppare un lavoro sulla Costituzione.

Iniziative, queste, sospese da Corte Spagnola già ad inizio marzo, dopo la diffusione del Covid-19 nella speranza, come sottolineato, di poterle recuperare non appena possibile. (v.g.)