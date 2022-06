Tamburello Serie A – Colpo Solferino: sbanca Ceresara e scavalca il Castellaro

Ceresara Il Solferino ha battuto il Ceresara con un secco 2-0 nell’anticipo della terza giornata di ritorno del massimo campionato di tamburello e si è così portato a quota 33 punti, scavalcando provvisoriamente il Castellaro nella classifica guidata da Sommacampagna e Arcene a quota 35 (anche i bergamaschi hanno già giocato il match del prossimo turno). I collinari hanno risolto la pratica in due ore e mezzo di partita, con qualche affanno soltanto nelle fasi iniziali del primo set. Il Ceresara, infatti, è rimasto in partita fino al 2-4 della prima frazione, poi il Solferino ha infilato otto giochi consecutivi e ha chiuso i conti con grande autorevolezza.

La gara si è giocata ieri perchè nel prossimo weekend il Solferino sarà impegnato in Francia nella Coppa Europa con Castellaro (recupererà il match col Tuenno mercoledì 13 luglio) e Arcene. La kermesse andrà in scena da venerdì a domenica sui campi di Cournonsec e Cournonterral, due località nelle vicinanze di Montpellier. Venerdì sono in programma i due quarti di finale, Grabels-Solferino e Cournonterral-Arcene. Mentre il Castellaro entrerà in scena direttamente nelle semifinali in calendario sabato. In campo femminile, l’Italia sarà rappresentata dalle campionesse in carica della Tigliolese, che accedono direttamente alla semifinale, mentre Segno e la “nostra” Cavrianese giocheranno venerdì i quarti rispettivamente contro Vendemian e Cournonsec.