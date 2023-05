Tamburello Serie A – Il Guidizzolo batte l’Arcene (2-0) nell’anticipo dell’8° turno

Gudizzolo A distanza di 48 ore dal successo nel derby di Castiglione, il Guidizzolo si è ripetuto davanti al suo pubblico battendo 2-0 (6-2, 6-2) l’Arcene nell’anticipo dell’ottava giornata del massimo campionato maschile di tamburello. Vittoria netta, quella del team di Biagi, che ha chiuso la pratica in meno di tre ore ed ha provvisoriamente raggiunto il Castellaro in seconda posizione a quota 18. «La squadra ha giocato una bella partita – afferma soddisfatto il presidente Grandi – e si è guadagnata i tre punti con merito. Il doppio 6-2 parla chiaro, anche se l’Arcene ha fatto la sua onesta partita». Tra le gare del weekend spicca il derby Castellaro-Castiglione, mentre la capolista Cavrianese riposa.

Con il mese di maggio sono entrati nel vivo i vari campionati provinciali di tamburello riservati alle categorie giovanissimi, allievi e juniores. I prima ad esordire sono stati i più grandi con la sfida tra Castellaro e Cereta, disputata lo scorso 4 maggio, che ha visto prevalere il Cereta per 2 a 0 (6-3, 6-0). Il torneo giovanissimi vedrà impegnate sei formazioni, due del Solferino, due della Cavrianese, maschile e femminele (sarà ammessa di diritto alle finali regionali), Medole e Cereta. Anche negli allievi la compagine femminile della Cavrianese accederà alle finali lombarde, mentre le altre squadre, Cereta, Medole e Cavrianese maschile, dovranno confrontarsi in un torneo di andata e ritorno per ottenere il pass. Per questa categoria l’esordio stagionale è in calendario il 15 maggio. Infine, sul versante femminile, le formazioni juniores che lotteranno per il titolo provinciale saranno quelle della Cavrianese e del Cereta.