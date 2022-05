Tamburello serie A m – Cavrianese-Castellaro, derby in anticipo

MANTOVA Nel weekend si gioca la settima giornata d’andata, con clou di giornata i due anticipi in programma oggi Sommacampagna-Arcene (ore 16.30) e Cavrianese-Castellaro (ore 16). Nel primo i padroni di casa si presentano all’appuntamento a punteggio pieno, decisi a continuare il loro cammino contro gli ospiti, che, finiti ko contro il Castellaro, dovranno provarle tutte per strappare un risultato positivo e rimanere agganciati al treno di vetta: una sconfitta infatti vedrebbe già allontanarsi il lotto delle migliori, anche se da qui alla fine del girone di andata sono in programma tutti gli scontri diretti. Partita che si preannuncia equilibrata e aperta a qualsiasi risultato. Nel secondo il derby mantovano: la Cavrianese, saldamente quinta, cercherà di rallentare il passo di Manuel Festi e soci, che, galvanizzati dal successo di Arcene, sono chiamati a confermarsi. Castellaro favorito ma il team del presidente Oscar Tondini darà battaglia.

Ben quattro gli anticipi in programma oggi per il settimo turno della serie cadetta, con la capolista Castiglione impegnata da favorita nella prima notturna sul campo del Cereta (ore 21). Si preannunciano gare equilibrate Castelli Calepio-Malavicina, in lotta per la seconda piazza divise da un solo punto, Dossena-Segno, con i trentini che proveranno a rifarsi sull’ostico campo orobico dopo il netto ko di una settimana fa contro il Valgatara e il derby veronese Monte-Valgatara (tutte e tre alle ore 16).