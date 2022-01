Tamburello Serie A maschile – Castellaro, si riparte. Baldini: “Difenderemo scudetto e Coppa”

CASTELLARO LAGUSELLO Vacanze finite per gli atleti della prima squadra open del Castellaro. Da domani si ritorna sulla terra battuta dello sferisterio locale per affrontare la prima fase di preparazione atletica in vista dei futuri impegni nel massimo campionato.

Il tecnico Luca Baldini e i suoi ragazzi sono pronti per puntare a ripetere un cammino che ha regalato a loro, ai dirigenti del team collinare, agli sponsor e ai sostenitori momenti esaltanti. «Sì, siamo pronti a ripartire – afferma il tecnico del Castellaro – Il programma che ho studiato con i miei collaboratori prevede di trovarci nei fine settimana sino a fine febbraio. Lavoreremo nelle ore più calde della giornata; svolgeremo un allenamento continuato dalle 11 alle 14.30. Intendo lavorare sul campo e non in palestra, vista anche la situazione, alternando sedute di attività atletica a sedute di gioco con il tamburello. La società ha fatto una scelta ben precisa, mantenendo la struttura della squadra del 2021. Ha inoltre inserito in organico un giovane quale Riccardo Cattoi di 19 anni proveniente da Valle San Felice, che era riserva nel Cavaion lo scorso anno. Come sesto, non dobbiamo dimenticarlo, abbiamo il nostro Pietro Ghizzi e infine si è aggiunto un altro atleta trentino di esperienza, Stefano Ioris, cugino di Niki, che negli ultimi anni aveva lasciato la massima serie per giocare nelle serie minori del suo territorio». «Da parte nostra – prosegue il tecnico – svilupperemo moduli di gioco che dovranno essere adottati dalla squadra, da quelli ben noti a quelli nuovi studiati in base alle caratteristiche tecniche dei nuovi acquisti. Si dovrà anche tenere conto del cambiamento intervenuto nello scacchiere per quel che concerne il fondocampo. Inoltre potrò contare sulla collaborazione di un tecnico esperto come Gaetano Manenti: il suo arrivo mi permetterà implementare il lavoro di scout e flussi di gioco nostri e degli avversari durante il match». Il primo week end di aprile ripartirà il campionato di serie A: «Noi ovviamente cercheremo di difendere i due titoli, campionato e Coppa Italia, conquistati nella stagione 2021».