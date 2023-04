Tamburello Serie B femminile – Cavrianese pronta al debutto. Tondini: “Obiettivo prime tre”

CAVRIANA Dopo l’anticipo della seconda giornata di domenica scorsa a Bonate Sotto, con il Ciserano a imporsi nettamente sulle vicine di casa orobiche, prenderà il via nel fine settimana anche per tutti gli altri team il campionato di serie B femminile. Undici squadre al via, suddivise in due gironi, uno da sei e uno da cinque squadre: nel girone A le veronesi Cavalcaselle, Fumane, Monte e Valgatara, la trentina Aldeno e la mantovana Cavrianese; nel girone B le astigiane Castell’Alfero e Pieese, le orobiche Ciserano e Bonate Sotto e la bresciana Capriano del Colle. Al termine del girone di ritorno le prime quattro classificate di ogni girone disputeranno i play off incrociati. Le vincenti accederanno alle semifinali, sempre con incontri di andata e ritorno. Le due vincenti saliranno in serie A e disputeranno la finale secca in campo neutro. L’unica mantovana in pista è la Cavrianese, che debutterà domenica a Fumane. Il dt Benhur Tondini: «L’obiettivo è chiudere fra le prime tre il campionato e fare bene anche in Coppa Italia. Il gruppo, a parte mia figlia Carlotta, è composto da ragazzine di sedici anni, che devono crescere e fare esperienza, ma hanno già tanta voglia di giocare e imparare. Speriamo di partire subito col piede giusto». L’organico: Giada Beatini, Penelope Franzoni, Sofia Beatini, Elena Tomaselli, Carlotta Tondini, Miriam Soldat, Benedetta Grazioso, Benedetta Gandini e Chiara Ferri.