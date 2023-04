Ju Jitsu – Successo allo stage di Charleroi per la lezione del M° Soldani

MANTOVA Il 21-22-23 aprile il M° Cherubino Soldani è stato invitato dal presidente della federazione ITBF del Belgio, a partecipare allo stage che si è tenuto a Charleroi. Il maestro – 8° dan dello Shin Kai Club, scuola di Ju Jitsu Tsue Geï Jutsu e & Self defence, affiliato all’ASI, alla Federazione e all’Associazione Nazionale Polizia di Stato Mantova – nella giornata di sabato ha tenuto una lezione nel Dojo del M° William Laurent agli allievi presenti, per far conoscere il suo programma. Domenica, nel palazzetto di Charleroi, si è svolto lo stage con la presenza, oltre del tecnico mantovano, di maestri provenienti dalla Francia e dal Belgio. La manifestazione, iniziata nella mattinata e terminata nel tardo pomeriggio, ha la possibilità ai tanti allievi presenti di approfondire il proprio bagaglio tecnico su diverse discipline.

Domenica il M° Soldani, con la squadra dello Shin Kai Club, sarà a Venezia per uno stage di arti marziali in cui presenterà a diverse scuole e maestri la disciplina Tsue Geï Jutsu (tecnica della canna), di cui è responsabile nazionale sotto l’ente Asi e direttore tecnico ITBF Belgio.